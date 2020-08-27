فنكوش الجيش التركي.. الدفاع الجوي لـ أنقرة يفشل في رصد طائرات يونانية بالبحر المتوسط.. وسائل إعلام بأثينا تتحدى: تركيا أضعف عسكريا مما نظن.. ومطالبات بتدخل حلف الناتو لوقف العدوان المتواصل

اليونان وقبرص تطلبان تدخل حلف الناتو لوقف استفزازات تركيا





أثينا تؤكد:

تركيا أضعف عسكريًا مما نظن





الثاني خلال ساعات.. استفزاز تركي جديد في البحر المتوسط









في ظل استمرار تركيا لخطواتها التصعيدية في شرق المتوسط، قللت وسائل إعلام يونانية من قدرات أنقرة المنخفضة وتهديداتها، مؤكدة أن أثينا أكثر جاهزية في حال حدوث مواجهة مسلحة مع أنقرة.









وفي تصعيد تركي جديد، أعلنت أنقرة عن أنها ستواصل استفزازاتها في البحر الأبيض المتوسط من خلال تمديد عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة المياة الخاصة باليونان وقبرص، في استمرارٍ لخرق الاتفاقات الدولية.





وسبق ذلك النبأ بساعات أن أعلنت تركيا صباح اليوم، أنها ستقوم بمناورات بالذخيرة الحية في شرقي البحر المتوسط يومي 1 و2 سبتمبر.





إلا أن ذلك لم يجعل اليونان تتقهقر أو تخاف من الأمر، فيشهد شرق المتوسط مناورات مشتركة مستمرة بين قبرص واليونان وفرنسا، وذلك لإثبات ضمان الأمن في هذه المنطقة، التي تحاول تركيا التنقيب عن النفط والغاز بها دون أي اعتبارات للقانون الدولي.





وفضحت وسائل إعلام يونانية قدرات تركية، إذ لم يرصد الدفاع الجوي التركي لوجود طائرات يونانية وقبرصية وفرنسية أثناء مناورة مشتركة بينهم في شرق المتوسط.





ووفقا لوسائل الإعلام اليونانية فإن 10 طائرات يونانية من طراز اف- 16 استطاعوا التحليق على ارتفاع منخفض بالقرب من قبرص، دون أي رصد من قبل أنظمة الدفاع الجوي التركية.





والتقت طائرات يونانية من طراز اف- 16 عقب ذلك بطائرات تركية إلى جانب طائرات رافال في قبرص، شرق المتوسط، حيث فشلت تركيا في اعتراضها في اخفاق تركي على مواكبة الطائرات اليونانية.





من جانبها، دعت ألمانيا، اليوم الخميس، إلى وقف المناورات البحرية شرق المتوسط لإفساح المجال أمام بدء محادثات بين اليونان وتركيا.





وقال وزير الخارجية الألماني "هايكو ماس" الذي حاول القيام بوساطة بين الطرفين، للصحفيين خلال محادثات مع نظرائه الأوروبيين في برلين:"نحن بحاجة لحل دبلوماسي لهذا النزاع، والشروط المسبقة لهذه المحادثات هي أن تتوقف المناورات شرق المتوسط".





فيما طالب وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديسن، الاتحاد الأوروبي بالتحرك الفوري لمواجهة استفزازات تركيا غير القانونية في مياه البحر الأبيض المتوسط، وفق ماذكرت العربية.





كما أكد وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس، على ما طالب به نظيره القبرصي من المطالبة بتحرك أوروبا، معتبرًا تصرفات تركيا تنتهك المبادئ وتقوض تماسك حلف الناتو.





وطالب ديندياس، الناتو بعدم التسامح مع "الأعمال العدوانية التركية".





وشهدت مياه المتوسط، اشتباكات بين فرقاطات من البحرية اليونانية والتركية، اليوم الخميس، مع احتدام الخلاف بين البلدين بسبب عدوان أنقرة على المياه الإقليمية.





وكانت السفينة التركية تتمركز بين منتجع كاس وجزيرة كاستيلوريزو الواقعة على البحر المتوسط​، والتي تبعد كيلومترين قبالة جنوب تركيا، بحسب مقطع فيديو نشرته صحيفة "يني شفق" على مواقع التواصل الاجتماعي.





فيما كانت السفينة التابعة للبحرية اليونانية تقوم بدوريات على الجانب الجنوبي المقابل للجزيرة الصغيرة التي يبلغ طولها 6 كيلومترات، ومن هنا بدأت المواجهات.





وكان جيشا البلدين قد اشتبكا حول كاستيلوريزو في أواخر يوليو، وأعلنت اليونان وقتها حالة الطوارئ وتم تجهيز الطائرات المقاتلة بعد أن أرسلت تركيا سفينة أبحاث زلزالية إلى المنطقة لإجراء التنقيب عن الهيدروكربونات.