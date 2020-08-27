الاتصالات: إصدار شهادات الزواج والميلاد عبر البوابة الرقمية قريبا.. فيديو

قال المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات إن أكثر من 3 آلاف مواطن قاموا بالتسجيل اليوم على بوابة مصر الرقمية، ليصل العدد إلى أكثر من 27 ألف مواطن قاموا بالتسجيل على بوابة مصر الرقمية للحصول على الخدمات الإلكترونية حتى الآن.









وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي " االمذاع على قناة "دي ام سي"، أن التسجيل يتم من خلال بطاقة الرقم القومي، معقبا: قمنا برصد بعض الصعوبات فى التسجيل على البوابة الرقمية وجار وضع حلول لها.







وأكد على أن أى مواطن يمكنه الاستفادة من البوابة الرقمية، حيث يتم مراجعة كافة الخدمات الخاصة بالحصول على رخصة المرور عبر بوابة مصر الرقمية.









وأضاف أن هناك ما يقارب من 2000 معاملة الكترونية تتعلق ببطاقة التموين خلال يوم واحد على البوابة الرقمية، مشيرا إلى أن إصدار شهادات الزواج والميلاد عبر البوابة الرقمية قريبا.







وتابع : نسعى لإضافة 100 خدمة الكترونية كل 6 شهور، ذلك لتقديمها للمواطنين و البوابة الرقمية يضاف لها كل يوم مقترحات حتى تلقى القبول الكامل من المواطن.



