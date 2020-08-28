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زيادة الإدمان السلوكي.. أستاذ علم النفس: كورونا أثر على الأطفال سلبيا.. فيديو

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 03:01 ص
الأطفال وفيروس كورونا
الأطفال وفيروس كورونا
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اسراء صبري
قال عبد الناصر عمر، أستاذ الطب النفسي، إن التعامل مع الأطفال في زمن الكورونا أمر حساس للغاية، متابعا: مشكلة كورونا تتمثل في عدم وجود المعلومات الكافية حول المرض لدى الأهل ولدى الأطباء أيضا.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على قناة "دي ام سي"، أن الخوف لدى الأهل ينتقل للأطفال سريعا، متابعا: التأثير النفسي لكورونا على الأطفال سلبي، خاصة بعد جلوسهم في المنزل لفترة وعدم ذهابهم للمدرسة.

وتابع: نسبة القلق والتوتر ارتفع لدى الأطفال خلال الفترة الماضية، نتيجة كورونا والجلوس في المنزل، معقبا:  جزء أساسي من الصحة النفسية للطفل ترتبط بالخروج من المنزل والذهاب للمدرسة.

وأوضح أن الإدمان السلوكي ارتفع خلال الفترة الأخيرة نتيجة البقاء في المنزل لمدة كبيرة، متابعا: الأطفال لديهم قدرة على الفهم ولكن يجب على الأهل عد المبالغة أو التقليل من الأمر، معقبا: التباعد الإجتماعي وارتداء الكمامة والنظافة الشخصية أمور مهمة لحماية الطفل في ظل كورونا.

وأكد أن التواجد الدائم للطفل مع الأب والأم لفترات طويلة يسبب مشاكل نفسية لهم، مشيرا إلى أن التعلم بالمشاهدة أفضل طرق توصيل المعلومات للأطفال وتوعيتهم في ظل كورونا.
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