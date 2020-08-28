بملابس ملفتة .. رانيا منصور تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة رانيا منصور على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث جلسة تصوير لها.





تألقت رانيا منصور في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت بنطلون فضفاض باللون الرمادي و نسقت معه بوزة قصيرة للغاية باللون التيفني الذي يتصدر احدث صيحات الموضة، و تميزت هذه الإطلالة بأنها كشفت عن قوامها الرشيق.





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وانتعلت رانيا منصور حذاء صيفي ذا كعب عالي باللون الفضي، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الانستجرام.





أما من الناحية الجمالية، اعتمدت رانيا منصور على خصلات شعرها القصير المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا مميزا مرتكزا على الألوان المتناسقةمع ألوان إطلالتها.