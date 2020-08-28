المعصرة للصناعات الهندسية: كنا نعمل فترة كورونا لمواجهة جشع التجار

عرضت قناة أكسترا نيوز تقرير فيديو من داخل شركة المعصرة للصناعات الهندسية، لرصد كيف يتم تصنيع الكمامات.





وقالت المهندسة علياء الدسوقى المشرف العام على خط إنتاج الكمامات شبه اليدوية و الأوتوماتيك، إن خط الإنتاج في المصنع يتم على حسب الموجودين فى المصنع.





وأضافت ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبدالرحمن، ببرنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الأيام التى يتطلب فيها أعداد كبيرة يتم الضخ بعمال أكثر.





ولفتت إلى أن المصنع كان يعمل فى ظل أزمة فيروس كورونا لمواجهة جشع التجار التى استغلت الأزمة وقامت بطرح كمامات غير صحية.



