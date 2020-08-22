الداخلية في أسبوع.. ضبط 19 ألف سائق نقل جماعي لعدم ارتدائهم الكمامات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.









و أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، فى مجال الحد من انتشار فيروس "كورونا"، عن ضبط 6058 قضية تموينية متنوعة، و ضبط 215 قضية مقاهى مخالفة لقرار الغلق، و غلق 2912 محلا مخالفا لمواعيد الغلق، و غلق 4 أماكن (أنشطة تعليمية - تجمعات طلابية مراكز للدروس الخاصة)، و فى مجال مخالفة عدم ارتداء الكمامات تم ضبط 19918 سائق نقل جماعى.

















وفى مجال مخالفة قرار إيقاف أعمال البناء تم ضبط 309 أشخاص بإجمالى 292 مبنى.







