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حوادث

الداخلية في أسبوع.. ضبط 19 ألف سائق نقل جماعي لعدم ارتدائهم الكمامات

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:44 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.


وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، فى مجال الحد من انتشار فيروس "كورونا"، عن ضبط 6058 قضية تموينية متنوعة، وضبط 215 قضية مقاهى مخالفة لقرار الغلق، وغلق 2912 محلا مخالفا لمواعيد الغلق، وغلق 4 أماكن (أنشطة تعليمية - تجمعات طلابية مراكز للدروس الخاصة)، وفى مجال مخالفة عدم ارتداء الكمامات تم ضبط 19918 سائق نقل جماعى.




وفى مجال مخالفة قرار إيقاف أعمال البناء تم ضبط 309 أشخاص بإجمالى 292 مبنى.


ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بجميع صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، واستمرارًا للدور المنوط لجميع القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
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