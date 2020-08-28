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رياضة

خناقة قبل نهاية مباراة الزمالك والمقاولون والحكم يطرد اللاعب ..فيديو

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 03:27 ص
صدى البلد
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أحمد هاني - عدسة: حسن العمدة - كيرلس صلاح
التقطت عدسة "صدى البلد" خناقة بين لاعبي الزمالك والمقاولون العرب والتي أنتهت بإشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب الذئاب.

كما كشف سمير جودة مراقب مباراة المقاولون والزمالك في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز عن توقيع عقوبة على الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض.

يأتي هذا لعدم حضور المدير الفني للفريق الأبيض المؤتمر الصحفي للمباراة.

وكان الفريق الأبيض خسر أمام المقاولون بهدفين مقابل هدف.

ليتوقف رصيد الزمالك عند ٤٢ نقطة يحتل المركز الثالث في حين رفع المقاولون رصيده إلى ٤٠ نقطة يحتل المركز الربع.

ورفض المدير الفني للفريق الأبيض حضور المؤتمر الصحفي بعد الخسارة في مباراة اليوم.
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