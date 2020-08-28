خناقة قبل نهاية مباراة الزمالك والمقاولون والحكم يطرد اللاعب ..فيديو

التقطت عدسة "صدى البلد" خناقة بين لاعبي الزمالك والمقاولون العرب والتي أنتهت بإشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب الذئاب.
كما كشف سمير جودة مراقب مباراة المقاولون والزمالك في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز عن توقيع عقوبة على الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض.
يأتي هذا لعدم حضور المدير الفني للفريق الأبيض المؤتمر الصحفي للمباراة.
وكان الفريق الأبيض خسر أمام المقاولون بهدفين مقابل هدف.
ليتوقف رصيد الزمالك عند ٤٢ نقطة يحتل المركز الثالث في حين رفع المقاولون رصيده إلى ٤٠ نقطة يحتل المركز الربع.
ورفض المدير الفني للفريق الأبيض حضور المؤتمر الصحفي بعد الخسارة في مباراة اليوم.