من داخل الجيم.. خالد سليم يتألق في احدث ظهور

شارك الفنان خالد سليم جمهوره بصور جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهر خالد سليم وهو يستعرض عضلاته أثناء ممارسة التدريبات الرياضية داخل الجيم وكتب معلقًا على الصور:" افعل شيئًا اليوم سوف تشكرك نفسك المستقبليه عليه 💪🙏"





ويستعد الفنان خالد سليم، لطرح أغنية جديدة بعنوان "دمر حياتى" خلال الفترة القليلة المقبلة، فور الانتهاء من تسجيلها في الاستوديو برفقة فريق العمل.





أغنية "دمر حياتى" من كلمات الشاعر وليد الغزالي، وألحان الملحن والمطرب مصطفى محفوظ.









يذكر أن آخر أعمال خالد سليم، الفنية أغنية "اللي فات مات" والتي اقتربت من كسر حاجز المليون مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب".



