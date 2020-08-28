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فن

بصحبة أبنائه الأربعة .. محمد نور يقضي الإجازة الصيفية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 04:03 ص
محمد نور
محمد نور
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محمد بدران
نشر الفنان محمد نور صور جديدة له عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمد نور بصحبة اطفاله الاربعة، خلال قضاء الإجازة الصيفية، وعلق على الصورة: "ربنا يبارك ف اولادنا ويحميهم جميعا".

ويستعد الفنان محمد نور، لطرح أغنية جديدة بعنوان "مالك يا تري"، من كلمات الفنان أحمد السقا، وذلك خلال الفترة القليلة المقبلة، عبر القناة الرسمية على "يوتيوب".

"مالك ياتري" كلمات الفنان أحمد السقا، والحان محمد نور، وتوزيع موسيقي محمد علام، وهندسة صوت ومكساج الفنان ياسر انور.

بينما انتهى الفنان محمد نور من تسجيل 4 أغانى جديدة يضمها لألبومه الجديد، تمهيدا لطرحه خلال الفترة المقبلة. 

وأطلق نور على الأغنية الأولى اسم "رجعنا من تانى" وهي من كلمات عبد الله حسن، ومن ألحان وتوزيع محمد شفيق.  

يذكر أن آخر أعمال محمد نور كان ألبوم "مسا مسا"، والذى حقق ردود أفعال إيجابية، وضم 10 أغنيات بين الدراما والحزن والرومانسى والمقسوم والهاوسات، وهى: "مسا مسا" و"حبيت معاك" و"إنسانى وخليك بعيد" و"مدرس جغرافيا" و"غايب عن عينى" و"موحشتنيش إزاى" و"متعودتش على الأيام" و"لو على الفراق" و"اتاثرت بيك". 

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