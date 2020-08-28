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فن

أنغام تطرح أغنيتها الجديدة بحبك وبرتاحلك.. اليوم

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:51 ص
أنغام
أنغام
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سعيد فراج
تستعد الفنانة أنغام لطرح أحدث أغانيها التي تحمل اسم «بحبك وبرتاحلك»، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب اليوم، الجمعة. 

يأتي ذلك بعدما روجت أنغام، لأغنيتها خلال الفترة الماضية، وأعلنت أمس عبر حسابها على انستجرام، عن موعد طرحها عبر قناتها على يوتيوب. 

أغنية «بحبك وبرتاحلك» لـ أنغام، من كلمات: صابر كمال، ألحان: إيهاب عبد الواحد، توزيع الموسيقى: تميم.

وكانت آخر أعمال أنغام ألبومها "حالة خاصة جدا"، وضم 14 أغنية، أبرزها "هتقول لربنا إيه"، "حبايبنا"، "حالة خاصة جدًا"، "على حسك فى أيامي"، "ولا دبلت"، "مطمنة"، "ياريتك فاهمنى".

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