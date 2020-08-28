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أخبار البلد

لنقل 4500 راكب.. مصر للطيران تسير 48 رحلة جوية منتظمة لعدة وجهات دولية اليوم

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:16 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الجمعة، 48 رحلة جوية منتظمة تنقل على متنها 4500 راكب إلى عدة وجهات دولية، وهو ما يعد أعلي معدل تشغيل يومي للشركة منذ استئناف حركة الطيران الدولي في مطلع يوليو الماضي، على خليفة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتشغل مصر للطيران، رحلاتها الدولية، اليوم، إلى وجهات "امستردام، أثينا، بودابيست، باريس، كوبنهاجن، روما، فرانكفورت، لندن، ميونخ، ميلانو، فيينا، اسطنبول، لارناكا، جوبا، الخرطوم، نيروبي، الشارقة، بيروت، أربيل، البحرين، نيويورك، دبي، أبوظبي، بغداد"، بمعدل رحلة واحدة لكل وجهة دولية عدا مدينة دبي وأبوظبي وبغداد، حيث تسير رحلتين إلى هناك.

وتسير مصر للطيران، أيضا بجانب رحلاتها المنتظمة، 9 رحلات استثنائية بمعدل 4 رحلات جوية إلى جدة، ورحلة واحدة إلى كل من أبها، الرياض، دوالا، الدمام، المدينة المنورة، بالإضافة إلى 9 رحلات داخلية بمعدل 5 رحلات إلى شرم الشيخ، ورحلتين جويتين إلى الغردقة، ورحلة داخلية إلى كل من الاقصر وأسوان، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من  4500 راكب.
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