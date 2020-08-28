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رياضة

بمشاركة الشباب.. وزير الرياضة يقود ماراثون دراجات بمنطقة أنفاق بورسعيد الجديدة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:24 ص
وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
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ريهام بكير
قاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ،صباح اليوم الجمعة، ماراثون للدراجات بمشاركة مجموعة من الشباب والفتيات وحضور عدد من قيادات الوزارة. 

وانطلق الماراثون بمسافة بلغت نحو 8 كيلو بمنطقة أنفاق بورسعيد .

وأشاد وزير الشباب والرياضة بمشروع أنفاق بورسعيد الذي يعد أحد المشروعات القومية التنموية التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقود قاطرة التنمية بالبلاد فى مختلف القطاعات، مشيرًا إلى تنفيذ الوزارة لعدد من الأحداث المتنوعة فى تلك المشروعات بهدف تعريف الشباب بما يحدث على أرض الواقع من مشروعات كبري والاستفادة من قيمة الرياضة في التسويق للمدن، والمشروعات الجديدة. 

ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى حرص الوزارة على نشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع بين الشباب والمواطنين، وجعل الرياضة أسلوب حياة تنفيذا لأحد المحاور الرئيسية باستراتيجية الوزارة من خلال الفعاليات والماراثونات والأحداث الرياضية التى يتم تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية بشكل دورى، لافتا إلى أهمية الرياضة في حياة الفرد، ودورها في تنشئته بصورة إيجابية.
بمشاركة الشباب.. وزير الرياضة يقود ماراثون دراجات بمنطقة أنفاق بورسعيد الجديدة
بمشاركة الشباب.. وزير الرياضة يقود ماراثون دراجات بمنطقة أنفاق بورسعيد الجديدة
بمشاركة الشباب.. وزير الرياضة يقود ماراثون دراجات بمنطقة أنفاق بورسعيد الجديدة
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