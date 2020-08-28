خبر مبهج.. مساعد وزير الداخلية الأسبق: ضبط الإرهابي محمود عزت بمثابة القضاء على الإخوان

قال اللواء فاروق المقرحي ، مساعد وزير الداخلية الاسبق ، إن القبض على الارهابي محمود عزت ، هو بمثابة خبر مبهج وسعيد للشعب المصري ، مقدما التحية والتقدير لـ اللواء محمود توفيق ، وزير الداخلية ، وجهاز الأمن الوطني .





وأضاف اللواء فاروق المقرحي ، عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية إكسترا نيوز ، أن قوات الامن المصرية ، قامت بعملية كاملة الاركان ، بإذن نيابي مسبق ، لافتا إلى أن الارهابي محمود عزت أخطر رجل بتنظيم الجماعة الارهابية .





ولفت مساعد وزير الداخلية الاسبق ، إلى أن الارهابي محمود عزت ، هو من أحيا التنظيم المسلح للجماعة الارهابية ، لافتا إلى أن خيرت الشاطر الارهابي ، هو المسئول المالي للعصابة الارهابية .





وأوضح "المقرحي" ، أن من كان يقود التنظيم بالفعل هو الارهابي محمود عزت ، وليس الظاهرين بالصورة ، موضحا أن القبض على "عزت" بمثابة القضاء على تنظيم الجماعة الارهابية .





وأكمل "المقرحي" ، أن الارهابي محمود عزت ، هو القائد الفعلي من الناحية التسليحية ، ولكن خيرت الشاطر مسئول عن التنظيم المالي للجماعة .



