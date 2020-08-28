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برلمان

برلمانية تثمن ضبط الإخواني محمود عزت: مجرم شديد التطرف

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 12:58 م
محمود عزت
محمود عزت
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فريدة محمد
ثمنت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، إعلان وزارة الداخلية، إلقاء القبض على القيادي الإخواني الهارب محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام، ومسئول التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، مشيرة إلى أن الجماعات الإرهابية تتلقى ضربات سريعة من قبل الجيش والشرطة ساهمت في القضاء عليهم وتشتيت خططهم الإرهابية.

وقالت رزق الله، في بيان لها، أن الإخواني محمود عزت رجل معروف عنه شدة التطرف والعدوانية والتعامل بظاهر الدين فقط، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية حصلت على صيد ثمين كان مختبأ في الجحور كالفئران.

وأكدت أن جماعة الإخوان الإرهابية حصلت على عدة ضربات في شهر أغسطس الحالي من جراء وفاة عصام العريان، والقبض على محمود عزت، وغيرها من الضربات التي ستُوجه إليهم، موجهة الشكر للأجهزة الأمنية على جهودها في القبض على العناصر الإرهابية وإحكام المراقبة على كل فرد منهم داخل الدولة المصرية والقبض عليه وجعله عبرة لمن تسول له نفسه المساس بالأرض المصرية أو شعبها.
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