آلاف المصلين يؤدون صلاة الجمعة بجنوب سيناء والتزام بالإجراءات الاحترازية

ادي آلاف المصلين اليوم بمساجد جنوب سيناء صلاة اول جمعة منذ جائحة كورونا العالمية وذلك وسط تنظيم جيد من الاوقاف .





وقد قامت الشرطة وإدارة مرور جنوب سيناء بوضع حواجز مروريه لتنظيم دخول السيارات الشوارع المؤدية المساجد.





وقد ادي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء برفقته اللواء احمد الالفي مدير امن جنوب سيناء وعدد من القيادات الامنية والتنفيذية ومشايخ وعواقل البدو صلاة الجمعة في مسجد السلام بشرم الشيخ وقام الشيخ اسماعيل الراوي وكيل وزارة الاوقاف بجنوب سيناء بالقاء خطبة الجمعة التي كانت عن الامل والحياة وام المصلين في الصلاة .





التزم المصلين بالاجراءات الاحترازيه وسط تنظيم متميز من الاوقاف التي وضعت علامات لتنظيم وقوف المصلين ومنع الزحام

وقد ادي مئات المصلين بطور سيناء صلاة الجمعة بمسجد المنشية الجامع وسط فرحة كبيرة من المصلين الذين تعاونوا في التنظيم والالتزام بالاجراءات الاحترازيه .



