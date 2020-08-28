إحالة 35 طبيبا وإداريا وفنيا بمستشفى صدر ملوي للتحقيق

نظمت إدارة التفتيش المالى والإدارى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، جنوب المنيا ، حملة تفتيشية مفاجئة، لمستشفى صدر ملوي .





هدفت الحملة إلى متابعة انضباط سير العاملين وحسن سير العمل بها ومدى التزامهم بالمواعيد الرسمية للحضور والانصراف والوقوف على الاحتياجات الفعلية .





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وخلال المرور المفاجئ تم إحالة 35 مابين طبيب وممرض وفنى وإداري، لعدم تواجدهم بالعمل .





وتم اعداد مذكرة للعرض على رئيس المدينة لأحالتها على مدير ادارة الصحة والسكان بالمنيا لأتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم لأتخاذ اللازم.



