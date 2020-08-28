AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إحالة 35 طبيبا وإداريا وفنيا بمستشفى صدر ملوي للتحقيق

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 02:14 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن رياض
نظمت إدارة التفتيش المالى والإدارى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، جنوب المنيا، حملة تفتيشية مفاجئة، لمستشفى صدر ملوي . 

هدفت الحملة إلى متابعة انضباط سير العاملين وحسن سير العمل بها ومدى التزامهم بالمواعيد الرسمية للحضور والانصراف والوقوف على الاحتياجات الفعلية .


وخلال المرور المفاجئ تم إحالة 35 مابين طبيب وممرض وفنى وإداري، لعدم تواجدهم بالعمل . 

وتم اعداد مذكرة للعرض على  رئيس المدينة لأحالتها على  مدير ادارة الصحة والسكان بالمنيا لأتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم لأتخاذ اللازم. 

وقال اللواء أحمد السايس رئيس المركز أن حملات التفتيش الدورية على القطاعات الخدمية التي تقع داخل نطاق الوحدة المحلية مستمرة تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالمرور الدوري والمفاجئ على المستشفيات والوحدات الصحية خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد أي سلبيات، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مهمل أو متخاذل عن العمل داخل أي مصلحة حكومية بدائرة المركز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في جولة مفاجئة.. إحالة 72 عاملا بالوحدات الصحية للتحقيق بسوهاج

رئيس مركز ملوى يعقد اجتماعًا مع عمد ومشايخ القرى لحث المواطنين على التصالح في مخالفات البناء

بسبب الإهمال وتردى الأوضاع.. محافظ أسيوط يحيل العاملين بمركز رعاية صحية للتحقيق

تغيبوا عن العمل.. إحالة 22 من العاملين بوحدة صحية في المنيا للتحقيق

تحرير 477 محضر مخالفات خلال حملة لرفع الإشغالات بملوي

تغيبوا عن العمل.. إحالة 9 موظفين بوحدات صحية للتحقيق في سوهاج

ترشيحاتنا

بإجمالي 75320 حالات.. الكويت تعلن شفاء 798 من المصابين بكورونا

كارت أحمر .. قائمة أبناء العاملين المغضوب عليهم فى الأهلي والزمالك

بإطلالة أنيقة.. ريهام حجاج تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

أخطر قيادات الإرهاب.. سر فشل هروب الإخوانى محمود عزت من مصر..فيديو

أول جمعة من مسجد السيدة نفيسة والتزام المصلين بالإجراءات.. صور

أهمها عودة الروح للفريق.. 4 مكاسب للأهلي من الفوز الصعب على الجونة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد توقف 5 أشهر.. محافظ الإسكندرية يؤدي أول صلاة الجمعة فى مسجد المرسي أبي العباس

صورة نادرة.. دينا الشربيني تظهر مع عمرو دياب قبل سنوات من زواجهما

منجم الألماس.. 6 قطع أبهرت العالم من مملكة ليسوتو.. شاهد