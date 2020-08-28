إحالة 35 طبيبا وإداريا وفنيا بمستشفى صدر ملوي للتحقيق

نظمت إدارة التفتيش المالى والإدارى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، جنوب المنيا، حملة تفتيشية مفاجئة، لمستشفى صدر ملوي .
هدفت الحملة إلى متابعة انضباط سير العاملين وحسن سير العمل بها ومدى التزامهم بالمواعيد الرسمية للحضور والانصراف والوقوف على الاحتياجات الفعلية .
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وخلال المرور المفاجئ تم إحالة 35 مابين طبيب وممرض وفنى وإداري، لعدم تواجدهم بالعمل .
وتم اعداد مذكرة للعرض على رئيس المدينة لأحالتها على مدير ادارة الصحة والسكان بالمنيا لأتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم لأتخاذ اللازم.
وقال اللواء أحمد السايس رئيس المركز أن حملات التفتيش الدورية على القطاعات الخدمية التي تقع داخل نطاق الوحدة المحلية مستمرة تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالمرور الدوري والمفاجئ على المستشفيات والوحدات الصحية خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد أي سلبيات، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مهمل أو متخاذل عن العمل داخل أي مصلحة حكومية بدائرة المركز.