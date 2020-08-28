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أخبار العالم

لأول مرة في تاريخها.. الكويت تنتظر حدثا تاريخيا الأسبوع القادم

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 03:37 م
الكويت
الكويت
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محمود نوفل
كشفت صحيفة كويتية عن أداء 8 قاضيات القسم الدستوري أمام رئيس المجلس الأعلي للقضاء الأسبوع القادم ضمن 54 قاضيا هم قوام الدفعة التي ستدخل الي منصة القضاء الكويتي حيث يعد ذلك حدثا تاريخيا طال إنتظاره علي حد قول الصحيفة.

وأوضحت صحيفة القبس الكويتية نقلا عن مصادرها أن هذة الدفعة لن تكون الوحيدة التي ستحمل بينها أسماء قاضيات، بل إنه في كل عام سيجري تأهيل المرأة لهذه الوظيفة بعد أن أثبتت جدارتها.

وأكدت المصادر أن السلطة القضائية والنيابة العامة الكويتية أعطت كل الثقة للمرأة في هذه الوظيفة الحساسة، وأن هذه الثقة كانت بناء على دورها في التحقيق بكل القضايا ومن بينهما جرائم الاعتداء على المال العام والتحقيق مع الفاسدين، وبقية القضايا.

وشددت الصحيفة الكويتية ان المرأة الكويتية أصبحت جاهزة لهذا المنصب القضائي لذا فإن إعتلائها منصة القضاء  لأول مرة في تاريخ الكويت سيفتح الباب علي مصرعيه أمام السيدة الكويتية لإعتلاء منصات القضاء في كل دفعة سيتم تعينها في هذا المنصب الرفيع.

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