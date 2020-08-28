انقلاب سيارة نقل أموال بداخلها 4 ملايين جنيه ببنى عبيد بالدقهلية

انقلبت سيارة نقل أموال وبداخلها 4 ملايين جنيه على طريق اليوسيفية بني عبيد بالدقهلية مما أدى إلى إصابة شخص بداخلها.





تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة نقل أموال على طريق اليوسيفية بنى عبيد وإصابة مرافق قائد السيارة.





وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن السيارة تحمل رقم "د.ر.ب ٢٩٨٥" تابعة للشركة المصرية لنقل الأموال كما تبين إصابة مرافق قائد السيارة ويدعى محمود.ع.ع ٣٣ عاما ومقيم قرية اويش الحجر التابعة لمركز المنصورة بجرح قطعي بكاحل القدم اليسري.





وبسؤال قائد السيارة ويدعى وليد.ف.م ٣٣ عاما ومقيم السنطة بمحافظة الغربية قرر أنه كان في طريقه من مدينة الحسنة بمحافظة الشرقية إلى قرية المحمودية التابعة لمركز دكرنس لتغذية ماكينات الصرف الآلي وأن السيارة بها 4 ملايين جنيه حيث اختلت عجلة القيادة بيده عند مطلع كوبري اليوسيفية مما أدى إلى انقلاب السيارة.



