AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بعد مطاردة ساعتين.. تموين بني سويف تضبط سائقا لمحاولته تهريب ٢ طن دقيق مدعم

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 05:35 م
صدى البلد
Advertisements
محمد عبدالحليم
تمكنت حملة من مديرية التموين ومباحث التموين، في بني سويف، منذ قليل، من ضبط سائق سيارة نقل، لإتهامه بمحاولة تهريب ٤٠ شيكارة دقيق مدعم المخصصة للمخابز البلدية تزن ٢ طن، بعد مطاردة دامت ساعتين بشوارع مدينتي بني سويف وناصر.


البداية كانت أثناء توجه حملة من مديرية التموين ترأسها وصفي عبد الله مدير المديرية، وجمعة علي عبد الحفيظ وكيل المديرية، لمتابعة الأسواق والمخابز بمركز ببا، فوجئوا بقدوم سيارة نقل محملة باجولة دقيق المخصص للمخابز البلدية المدعمة، وعند محاولة استيقافه، فر منهم مسرعا في شوارع مدينة بني سويف، كذلك كوبري عدلي منصور، وشارع عبد السلام عارف، والطريق الزراعي قبل أن يتوجه شمالا إلى مركز ناصر وقرية بني زايد.

وتمكنت الحملة التي شاركت بها مباحث التموين بقيادة العقيد دكتور محمد محفوظ من ضبط السائق بمعاونة عدد من الأهالي والتي هاجمت السيارة الهاربة بالحجارة لإيقافها، قبل أن تنفجر إحدى إطاراتها،وتتمكن الحملة من ضبطها، وتسليم السائق والسيارة والمضبوطات إلى مركز شرطة ناصر تمهيدا لتحرير محضر بالواقعة.
بعد مطاردة ساعتين.. تموين بني سويف تضبط سائقا لمحاولته تهريب ٢ طن دقيق مدعم
بعد مطاردة ساعتين.. تموين بني سويف تضبط سائقا لمحاولته تهريب ٢ طن دقيق مدعم
بعد مطاردة ساعتين.. تموين بني سويف تضبط سائقا لمحاولته تهريب ٢ طن دقيق مدعم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في بني سويف.. محاضر ضد منتجي الخبز ناقص الوزن وتهريب الدقيق المدعم

محافظ بني سويف: ضبط دقيق بلدي مدعم ولحوم مذبوحة خارج المجازر وخضراوات تالفة

19 طناً.. سقوط مافيا تهريب الدقيق المدعم في دمياط.. فيديو

ترشيحاتنا

ميسي يدخل في صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان

طور نفسك.. أحمد بلال يفاجئ مصطفى محمد بتصريحات جديدة بعد هدفه فى الأهلى

خطيب المسجد الحرام: عاشوراء يوم الرحمة والمغفرة لهذا السبب| فيديو

أدوية ضغط الدم تقلل خطر الوفاة بفيروس كورونا

المصل واللقاح: إصابة الأطفال بـ كورونا بدون أعراض

هل حسم أحمد فتحي موقفه مع الأهلي.. مصادر تجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس محتشمة.. عائشة بن احمد بإطلالة تجذب قلوب متابعيها.. شاهد

صور صادمة.. دجاجة تتسبب في اصطدام سيارة بمنزل ونقل شخصين للمستشفى بجنوب إفريقيا

فوائد ركوب الدراجات للصحة.. تفاصيل