بعد مطاردة ساعتين.. تموين بني سويف تضبط سائقا لمحاولته تهريب ٢ طن دقيق مدعم

تمكنت حملة من مديرية التموين ومباحث التموين، في بني سويف ، منذ قليل، من ضبط سائق سيارة نقل، لإتهامه بمحاولة تهريب ٤٠ شيكارة دقيق مدعم المخصصة للمخابز البلدية تزن ٢ طن، بعد مطاردة دامت ساعتين بشوارع مدينتي بني سويف وناصر.





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البداية كانت أثناء توجه حملة من مديرية التموين ترأسها وصفي عبد الله مدير المديرية، وجمعة علي عبد الحفيظ وكيل المديرية، لمتابعة الأسواق والمخابز بمركز ببا، فوجئوا بقدوم سيارة نقل محملة باجولة دقيق المخصص للمخابز البلدية المدعمة، وعند محاولة استيقافه، فر منهم مسرعا في شوارع مدينة بني سويف، كذلك كوبري عدلي منصور، وشارع عبد السلام عارف، والطريق الزراعي قبل أن يتوجه شمالا إلى مركز ناصر وقرية بني زايد.



