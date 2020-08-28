وزير داخلية السراج يلتقي وزير الدفاع التركي في أنقرة

التقى فتحي باشاغا وزير الداخلية في حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، اليوم الجمعة، مع وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، بمقر الوزارة في أنقرة.





وقالت وسائل إعلام ليبية إن الاجتماع يأتي بهدف بحث التطورات الأخيرة على الساحة الليبية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.





وكانت وسائل إعلام ليبية تحدثت منذ أيام، نقلا عن مصادر خاصة، عن تواجد وزير الداخلية فتحي باشاغا في تركيا بزيارة لعدة أيام، لكنه لم يظهر في أي لقاء رسمي قبل اجتماعه مع وزير الدفاع التركي.





وبالتزامن مع زيارة باشاغا، يتواجد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أيضا في تركيا بدعوة من رئيس البرلمان التركي، حيث عقد اجتماعا مع الرئيس رجب طيب أردوغان.





وناقش أردوغان مع المشري، آخر مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا، والمبادرات المطروحة لوقف إطلاق النار، وفرص استئناف الحوار السياسي.





وقالت المصادر الليبية إن باشاغا أجرى اتصالات مع رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان ووزير الدفاع، خلوصي أكار، شرح فيها وجهة النظر الليبية بعد غضب تركيا من السراج على خلفية إعلان وقف إطلاق النار.