ميسي يدخل في صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان

يسيطر ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة ، على عناوين الصحف العالمية، بعد قراره بالرحيل عن برشلونة في الصيف الحالي وبعد مسيرة طويلة بقميص النادي الكتالوني.





وتقدم النجم الأرجنتيني بطلب رسمي لإدارة النادي من أجل الرحيل هذا الصيف، قبل نهاية عقده بموسم كامل.





وفجرت صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشفت عن إمكانية إجراء صفقة تبادلية بين باريس سان جيرمان وبرشلونة في الصيف الجاري.





وكشفت صحيفة لوبارزيان الفرنسية، أن ميسي تحدث مع مواطنه انخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان، وسأله عن النادي والحياة في باريس.

ويأتي ذلك في ظل اهتمام أندية مانشستر سيتي وإنتر ميلان بضم اللاعب الأفضل في العالم حالة رحيله عن برشلونة هذا الصيف.



