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اقتصاد

الدولار يسجل 15.83 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:18 ص
عملات أجنبية
عملات أجنبية
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آمنة عبدالعظيم
ينشر موقع "صدى البلد" الإخبارى أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم السبت 29 أغسطس 2020 وفقا لآخر تحديث للموقع الرسمي لموقع البنك الأهلي المصري. 

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 15.83 جنيها للشراء و15.93 جنيها للبيع. 

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سعر اليورو 18.62 جنيها للشراء و18.95 جنيها للبيع .

سعر الجنيه الاسترلينى 20.83 جنيها للشراء، و 21.15 جنيها للبيع.

الفرنك السويسرى 17.35 جنيها للشراء ، و 17.62 جنيها للبيع .

وسجلت كورنا سويدية سعر 1.80 جنيها للشراء، و1.83 جنيها للبيع.

العملات الآسيوية 

سجل 100 ين يابانى سعر 14.83 جنيها للشراء و 15.08 جنيها للبيع .

واستقر اليوان الصينى عند 2.29 جنيها للشراء و2.31 جنيها للبيع .
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