على مسؤولية نائب المصري| 17 حالة كورونا بين فريقيّ المصري والأهلي قبل لقائهما غدا

أعلن نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي، محمد الخولي، أن تحليل الدم الذي خضع له عناصر فريقه والأهلي قبل مباراة غد السبت كشف عن وجود 17 حالة إيجابية بين لاعبي الفريقين.







وقال الخولي، في تصريحات لصدى البلد إنه عقب اكتشاف الحالات الإيجابية، تم الاتفاق على إيقاف العمل بتحليل الدم والعودة إلى المسحات "رابيد تست".







وأوضح أنه "بعد الخضوع لتحليل الدم في صفوف الأهلي والمصري ظهرت 8 حالات إيجابية لدينا، و9 لدى الأهلي، فأوقفنا تحليل الدم تمامًا."





وكانت اللجنة الخماسية القائمة بأعمال اتحاد الكرة المصري لكرة القدم قد لجأت، بدءًا من الجولة الـ23، إلى الاعتماد على تحليل الدم بدلًا من المسحات التي تم العمل بها في الفترة الماضية.





