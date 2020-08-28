برلماني: القبض على الإرهابي محمود عزت أصاب الجماعة بالهوس والجنون

وجه النائب محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب التحية والقدير للواء محمود توفيق وزير الداخلية وجميع الأجهزة الأمنية بصفة عامة وجهاز الأمن الوطنى بصفة خاصة بعد نجاحها فى القبض على القيادى الإخوانى الارهابى الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان مؤكدا أن هذا النجاح اصاب تنظيم جماعة الاخوان الارهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الارهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة بالهوس والجنون.





وقال " الحناوى " فى بيان له اصدره اليوم ان الارهابى محمود عزت كان يعد بمثابة كاتم اسرار جماعة الاخوان الارهابية داخليا وخارجيا وكان هو المدبر الرئيسى للعمليات الارهابية والاجرامية التى كانت تقوم بها العناصر الارهابية من جماعة الاخوان الارهابية مؤكدا ان الارهابى محمود عزت كان يحرك تنظيم جماعة الاخوان الارهابية بعد ان تولى مهام القائم بأعمال المرشد العام لهذه الجماعة المارقة.





وقال النائب محمد هانى الحناوى انه بعد سقوط القيادى الارهابى محمود عزت فان نهاية جماعة الاخوان الارهابية اقتربت وسوف تسقط وفى القريب العاجل الى غير مرجعة بعد الضربات الأمنية الناجحة التى قادتها الاجهزة الأمنية ضد هذه الجماعة المارقة مناشدا الشعب المصرى العظيم مساندة جهود الاجهزة الأمنية فى الابلاغ الفورى عن اى تحركات لكل من ينتمون لجماعة الاخوان الارهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الارهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة وكانت أصدرت وزارة الداخلية أعلنت القبض على محمود عزت، اليوم الجمعة.





وأكدت في بيان صباح أنه استمرار لجهودها في التصدي للمخططات العدائية التي تستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار والنيل من مقدرات البلاد ورصد تحركات القيادات الإخوانية الهاربة التى تتولى إدارة التنظيم الإخوانى على المستويين الداخلى والخارجى فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى باتخاذ القيادى الإخوانى الهارب السيد محمود عزت القائم بأعمال المرشد العالم للإخوان ومسئول التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرا وكرا لاختبائه على الرغم من الشائعات التى دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.