"صناعة البرلمان" تطالب بإعفاء المواطنين من فوائد أقساط استبدال السيارات القديمة

أشادت إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تفقده عددا من نماذج السيارات الحديثة لكبرى الشركات العالمية والمصنعة محليًا والتي تم تجهيزها للعمل بطاقة الغاز الطبيعي تمهيدا لطرحها في السوق المحلي بتسهيلات للشراء.

وقالت "متى" لـ"صدى البلد:، إنه عندما كانت وزيرة الصناعة باللجنة تحت قبة البرلمان تحدثت عن إحلال السيارات واستبدالها بالغاز الطبيعى أمام أعضاء اللجنة، وحينها قمنا بتوجيه عدة اسئلة عليها ما هي الحوافز التى سوف تقدمها الحكومة لأصحاب السيارات الملاكى التى مر عليها 20 عاما او اقل لكى تحفزهم لاستبدال السيارات الخاصة بهم بأخرى تعمل بالغاز الطبيعى؟.





وأضافت عضو مجلس النواب، أن الوزيرة ردت انها سوف تقوم بتقديم أفكار لرئيس الجمهورية والوزارات الاخرى حتى تصل الى حوافز تشجع المواطنين لاستبدال سياراتهم بسيارات اخرى تعمل بالغاز الطبيعى بدلا عن البنزين.





وطالبت النائبة بضرورة خفض فائدة الاقساط الخاصة باستبدال السيارات القديمة لتصل لـ صفر فائدة، مؤكدة أن الهدف من الاستبدال هو الحفاظ على البيئة في المقام الأول فضلا عن تقليل استيراد البنزين من الخارج.





وأوضحت "متى"، أن خطة الحكومة تستهدف استبدال جميع سيارات النقل العام التى يبلغ عمرها 20 عاما للغاز الطبيعى وبعد ذلك أصحاب السيارات القديمة التى مر عليها 20 عاما، لافتة الى أن هناك سيارات مستهلكة تعمل فى محطات كثيرة مثل حلوان وزهراء وسكنات المعادى ويجب حصرها لاستبدالها بالسيارات غاز طبيعى أيضا وذلك ماتم توضيحة للوزيرة داخل قبة البرلمان.



