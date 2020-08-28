AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

المواجهات تتصاعد.. طائرات تركية تعترض 6 مقاتلات يونانية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 08:32 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، أن مقاتلات تركية اعترضت 6 طائرات حربية يونانية من نوع "F-16".

وأوضحت  الوزارة أن مقاتلاتها أجبرت المقاتلات اليونانية على التراجع من المنطقة التي كانت تركيا قد أعلنتها ضمن إعلان "نافتيكس".

وقالت الوزارة إن  الحادث وقع يوم الخميس 27 أغسطس.

وأعلنت تركيا يوم الخميس أنها ستجري مناورات عسكرية في شرق البحر المتوسط ​​يومي 1 و2 سبتمبر، في أحدث سلسلة من التدريبات العسكرية التي أججت التوترات مع اليونان.

وكانت البحرية التركية أعلنت أحدث تحذير، يعرف باسم Navtex، قائلة إنها ستجري مناورات الرماية في شرق البحر المتوسط ​​قبالة الساحل، شمال شرقي قبرص.

وأكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن بلاده باتت فاعلا حقيقيا على الساحة الدولية وأن على الجميع أن يدرك ذلك، موضحا أن تركيا لا تطمع بأراضي وبحار أي دولة ولن تسمح لأي اعتداء يطالها من أراضي وبحار دول الجوار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد التصعيد الأخير..وزير الدفاع التركي: اجتماع مع الجانب اليوناني في أنقرة خلال أيام

توتر جديد بين تركيا واليونان.. أنقرة تهاجم تدريبات عسكرية يونانية

ردا على تمديد تركيا مهام عمل سفينة الأبحاث Oruc Reis.. اليونان تجري مناورات عسكرية جنوب جزيرة كريت

اليونان تتعهد بالدفاع عن حقوقها في المتوسط.. وألمانيا تحذر تركيا من اللعب بالنار

في تحد لـ تركيا.. انطلاق تدريبات عسكرية بين اليونان وقبرص وفرنسا وإيطاليا في شرق المتوسط

بسبب انتهاكات تركيا.. وزيرة الدفاع الفرنسية تحذر من تحول منطقة الشرق الأوسط إلى بؤرة توتر

ترشيحاتنا

إذا ذكر على قليل كثره.. خطيب المسجد النبوي: رددوا هذا الاسم عند الضيق

طور نفسك.. أحمد بلال يفاجئ مصطفى محمد بتصريحات جديدة بعد هدفه فى الأهلى

بالمايوه.. سلمى أبو ضيف تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

أسعار شيفروليه كابتيفا في مصر chevrolet captiva 2020.. صور

ضرب وإهانة.. إعلامي يعتدي على زوجته الحامل

عضو الجبلاية: مباراة الأهلي والمصري في موعدها .. واللجنة الطبية لم تبلغنا بوجود 17 إصابة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة عصرية.. ريم سامي تبرز جمالها بـ جلسة تصوير جديدة

كادت تفقد حياتها.. لص يسحل مسنة للاستيلاء على حقيبتها.. فيديو

احمي نفسكِ.. فيتامين يمنع تكاثر فيروس كورونا في الجسم