المواجهات تتصاعد.. طائرات تركية تعترض 6 مقاتلات يونانية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، أن مقاتلات تركية اعترضت 6 طائرات حربية يونانية من نوع "F-16".





وأوضحت الوزارة أن مقاتلاتها أجبرت المقاتلات اليونانية على التراجع من المنطقة التي كانت تركيا قد أعلنتها ضمن إعلان "نافتيكس".





وقالت الوزارة إن الحادث وقع يوم الخميس 27 أغسطس.





وأعلنت تركيا يوم الخميس أنها ستجري مناورات عسكرية في شرق البحر المتوسط ​​يومي 1 و2 سبتمبر، في أحدث سلسلة من التدريبات العسكرية التي أججت التوترات مع اليونان.





وكانت البحرية التركية أعلنت أحدث تحذير، يعرف باسم Navtex، قائلة إنها ستجري مناورات الرماية في شرق البحر المتوسط ​​قبالة الساحل، شمال شرقي قبرص.





وأكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن بلاده باتت فاعلا حقيقيا على الساحة الدولية وأن على الجميع أن يدرك ذلك، موضحا أن تركيا لا تطمع بأراضي وبحار أي دولة ولن تسمح لأي اعتداء يطالها من أراضي وبحار دول الجوار.