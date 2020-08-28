رسالة ماجستير بجامعة المنصورة حول برنامج لإكساب مفاهيم تبولوجية لطفل الروضة.. غدا

تناقش غدا السبت الباحثه خلود محمد السيد الشربينى المعيده بقسم العلوم العلوم الأساسية بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنصورة رسالة الماجستير المقدمة منها بعنوان "فعالية برنامج للإيقاع الحركى على إكساب بعض المفاهيم التبولوجية والهندسية لطفل الروضة " لنيل درجة الماجستير فى التربية " رياض أطفال " تخصص طفل عادى قسم العلوم الأساسية، وذلك بقاعة المؤتمرات بالكلية.





فيما تضم لجنة الإشراف كلا من الدكتورة ندا حامد رماح رئيس قسم العلوم الأساسية ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة سابقا بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنصورة " مشرفا رئيسا" والدكتور خالد حسنى عقل مدرس بقسم العلوم الأساسية بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنصورة "عضوا مشرفا".





كما تضم لجنة المناقشة والحكم كلا من الدكتور محمد يحيى غيده استاذ ورئيس قسم علوم الحركة الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة " رئيسا ومناقشا " و الدكتورة ندا حامد رماح رئيس قسم العلوم الأساسية ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة سابقا بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنصورة " عضوا ومشرفا " والدكتورة فاطمة شحتة أستاذ إعلام الطفل المساعد بقسم العلوم الاساسية بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنصورة "عضوا ومشرفا ".





فيما أكدت الباحثة أن مرحلة الطفولة المبكرة تعتبر مرحلة تكوين شخصية الطفل وإكسابه العديد من المهارات، والمفاهيم، والمعلومات المتنوعة، فهى مرحلة حساسة وفطرية نستطيع من خلالها إشباع حاجات الطفل من خلال المفاهيم والمعلومات، فالطفل يميل للحركة لاستكشاف المحيط الذى يعيش فيه، كما أنها تعتبر فترة نمو عقلى وبدنى له، ومن خلال استغلال ميل الطفل للحركة واللعب يمكن تنمية العديد من المفاهيم المعقدة بالنسبة له، لذلك كان من أنسب الطرق والأنشطة لتوصيل المفاهيم الرياضية المجردة لطفل هذه المرحلة هي أنشطة حركية مرتبطة بالإيقاع.





وأضافت الباحثة أن الدراسات أوصت بضرورة الاهتمام بتطوير تعليم وتعلم الرياضيات في مرحلة رياض الأطفال باعتبارها مرحلة أساسية لنمو المفاهيم والمهارات للطفل، ويمكن توظيف الإيقاع الحركى كأداة تعليمية مساعدة للمناهج التربوية، مما يسهم في تنمية مهارات الرياضيات عامة والعلاقات المكانية والفراغية والأشكال الهندسية خاصة لدى الطفل.





وأوضحت الباحثة أنها خلصت إلى وجود صعوبة في تنمية المفاهيم التبولوجية والهندسية من خلال أنشطة الإيقاع الحركى، لذلك كان لابد من البحث عن طرق جديدة قد تساهم في تنمية بعض المفاهيم التبولوجية والهندسية، وهو الألعاب الموسيقية والقصص الحركية التى تُهمل من قبل معلمات رياض الأطفال لذلك تم تحديد مشكلة البحث في التساؤل الرئيس التالي ما فعالية برنامج للإيقاع الحركى في إكساب بعض المفاهيم التبولوجية والهندسية لطفل الروضة؟.