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تعليم

إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2020 غدا عبر هذا الرابط

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:25 ص
الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية 2020
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أنه سوف يتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2020 غدا، الأحد الموافق 30 أغسطس 2020.


ومن المقرر أن يتم تحميل نتيجة الدبلومات الفنية 2020 على بوابة التعليم الفني على موقع وزارة التربية والتعليم خلال ساعات.


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ويمكن لمن يهمه الأمر اتباع الخطوات التالية للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2020:
- ادخل على رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا 
- اضغط على أيقونة نتيجة الدبلومات الفنية التي من المقرر أن تظهر خلال ساعات
- اختر النوعية (دبلوم صناعي - دبلوم زراعي - دبلوم فندقي- دبلوم تجاري - تعليم مزدوج.. إلخ)
- أدخل رقم الجلوس بشكل صحيح
- اضغط على عرض النتيجة


ومن المقرر بعد عرض نتيجة الدبلومات الفنية 2020 على وزير التربية والتعليم لاعتمادها رسميا، أن يتم إصدار بيان رسمي لإعلان أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2020.


وكان قد أدى الامتحانات التحريرية في الدور الأول لهذا العام 776161 طالبا وطالبة أمام 2987 لجنة.


وتم البدء في أعمال تقدير الدرجـــــات للدبلومات الفنية يوم  6/8/2020 داخل 90 مقر تقدير، واستمرت أعمال تقدير الدرجات حتى يوم 25/8/2020.
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