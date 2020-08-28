مكافحة كورونا تصدم الجميع: الموجة الثانية بدأت فى فرنسا وإيطاليا ووارد حدوثها بمصر

قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بوزارة التعليم العالى، إن أرقام فيروس كورونا فى مصر منخفضة جدا، وهذا يعطى شعورا بالراحة للمواطن المصرى، ولكن يجب ألا نبتعد عن الإجراءات الاحترازية للوقاية منه.





وأضاف خطاب، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، من تقديم الإعلامى خالد العوامى، أن الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد بدأت بالفعل فى فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة، ومن الوارد أن تبدأ فى مصر فى الفترة المقبلة، لافتا إلى أن هذه الدول لجأت إلى تشديد الإجراءات مرة أخرى للسيطرة على الوضع.





وأشار عضو اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا، إلى أن مصر ليست بمعزل عن العالم فى حدوث الموجة الثانية من فيروس كوورنا، متابعا بقوله: "فيروس كورونا يمكن أن يصيب المتعافى منه مرة أخرى، لأنه يتطور فى سلالة جديدة يمكن لها أن تصيب نفس الشخص مرة أخرى، وفيروس كورونا له أكثر من سلالة".









وفجر الدكتور عادل خطاب مفاجأة قائلا: "يمكن أن نكتشف مصلا لفيروس كورونا، ولكن مع بدء الموجة الثانية والسلالات الجديدة من كورونا قد لا يؤثر معها المصل ويصبح كأنه لا شيء، ولكن الحل السحرى للحماية من الفيروس التباعد الاجتماعي والالتزام بالنظافة الشخصية وارتداء الكمامة".





وعن عودة صلاة الجمعة بالمساجد، قال الدكتور عادل خطاب: "المساجد الكبيرة كان فيها تنظيم، أما المساجد الصغيرة بالأقاليم خارج القاهرة اكتشفنا أن 50 % من الناس غير مرتدين للكمامات أو مصطحبين سجادتهم الشخصية كما أنه لا يوجد شخص مسئول يمنع هؤلاء الناس عن دخول المساجد لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية أو حتى يوزع كمامات عليهم.. ويجب على وزارة الأوقاف النظر إلى هذا الأمر".



