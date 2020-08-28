بصورة رومانسية.. باسم ياخور يهنئ زوجته بعيد ميلادها

حرص الفنان السورى باسم ياخور ، على تهنئة زوجته رنا الحريري بغيد ميلادها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".





ونشر باسم ياخور صورة جديدة لها بصحبة زوجها وعلق "كل عام وانتي الحب والروح وكل شي حلو بحياتنا".





شارك باسم ياخور في بطولة عشرات المسلسلات العربية، أبرزها "العراب ومذكرات عشيقة سابقة والمرافعة وعلاقات خاصة وجلسات نسائية والولادة من الخاصرة وزمن الخوف".





ولم يقدم بالسينما المصرية سوى فيلم "خليج نعمة" وشارك غادة عادل وأحمد فهمي بطولته، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا.





ويعرض حاليا برنامج "أكلناها" الذى يدخل قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة فى مصر، رغم أن البرنامج لا يعتمد على الضيوف المصريين.







