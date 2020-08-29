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مرأة

5 فوائد للبيض المسلوق في وجبة الإفطار

السبت 29/أغسطس/2020 - 05:45 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

نصحت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ بأهمية تناول  البيض المسلوق في الفطار لهذه الأسباب:

1- الحفاظ على وزن الجسم:

يعتبر البيض المسلوق من أهم المواد التي تساعدك في عدم كسب سعرات حرارية عالية، فهو صحي ومفيد وقليل السعرات الحرارية.

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2- تنشيط وظائف الكبد:

تساهم مادة "الكولين" الموجودة بالبيض المسلوق في الحفاظ على صحة الكبد، بالإضافة إلى المساهمة في تنشيطه للقيام بدوره.

3- قدرات عقلية عالية:

يساهم البيض المسلوق في تنشيط الذاكرة وتحسين نسبة التركيز، إذ أنه يؤثر على القوى العقلية، ولذلك ينصح به كوجبة فطار أساسية للأطفال.

4- تعزيز الجهاز المناعي:

يحتوي البيض على فيتامين A وD وحمض الفوليك، وهي أهم العناصر التي تساهم في تعزيز الجهاز المناعي.

5- تقوية العظام:

يساهم فيتامين D، الموجود بكثرة بالبيض المسلوق في بناء العظام، وليس ذلك فقط بل يقلل من مخاطر الإصابة بالتهابات المفاصل وغيرها من الأمراض المرتبطة بالعظام

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