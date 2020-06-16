طريقة عمل صفار البيض ومهروس الخضار لطفلك وفوائده الصحية

تبحث كل ام عن التغذية الأفضل لطفلها، فإذا كنت من ضمن هؤلاء الأمهات انصحك الشيف نجلاء الشرشابي بطريقة عمل صفار البيض المهروسة بالخضار لطفلك، واكتشاف قيمته الغذائية باتباع الاتي:

طريقة عمل عجة صفار البيض والخضار

افصلي صفار البيض عن البياض ثم اخلطيه مع بعض من الحليب كامل الدسم.

ضعي ملعقة من زيت الزيتون أو الزبدة في مقلاة ثم أضيفي إليها صفار البيض.

أضيفي ملعقة كبيرة من الخضروات المهروسة المطهية مسبقًا إلى المقلاة.

قلبي جيدًا على نار متوسطة حتى ينضج الخليط جيدًا.



فوائد البيض للأطفال

كشف موقع هيلث عن فوائد البيض للأطفال وانه يمد الجسم بعنصر الكوليسترول، فهو يساعد على تعزيز صحة الدماغ، وتكوين خلايا الجسم، وتكوين جدار الأمعاء.

الحصول على فيتامين د

من المعروف أن يتم حصول على فيتامين د من أشعة الشمس، ولكن كشفت الأبحاث أن يمكن الحصول على فيتامين د من بعض الأطعمة مثل صفار البيض، فهو يعتبر مكملا غذائيا للطفل.

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تقوية الأسنان

يساعد صفار البيض على تعزيز صحة الطفل، ويعمل على تقوية أسنان الطفل بطريقة صحية، كما ينصح الأطباء وفقًا لموقع "ohbabynutrition" بتناوله في الصباح

