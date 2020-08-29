نجم سلسلة مارفل الراحل.. بطل حقيقي كافح سرطان القولون 4 سنوات دون معرفة أحد

قام تشاوديك بتصوير 5 أفلام أثناء وبين إجرائه لعدد لا يحصى من العمليات الجراحية والعلاج الكيميائي، ومنها: "

Boseman، Black Panther و Marshall و Da 5 Bloods و August Wilson's Ma Rainey's Black Bottom)، أربعة أعوام لم يتحدث خلالها عن تشخيصه ولكنه تكلم بشكل غير مباشر عن مخاوف

بشأن صحته في وقت سابق من هذا العام بعد أن لاحظ محبيه مظهره النحيف بشكل غير عادي.