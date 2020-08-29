طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الدور الثاني في الكيمياء والجغرافيا

لطلاب تنسيق الثانوية العامة 2020.. موعد إعلان الحدود الدنيا للمرحلة الثانية

كما يؤدي الأن طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية، امتحان الدور الثاني في مادة الجغرافيا، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة الجغرافيا (ورقة أولي)، وطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا اختبار مقاييس المفاهيم (الكيمياء) لشعبتي العلوم والرياضيات.

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وقال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن أجواء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة تسير بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات حتى الآن.





وأوضح حجازي أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تقوم قبل بدء كل امتحان بالاطمئنان على وصول كراسات الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.



