تعيين أميرة زايد وكيلا لـ تربية كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع

أصدر الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، قرارًا رقم ( 187) لسنة 2020م، بتعيين الدكتورة، أميرة عبد السلام زايد الأستاذ بقسم أصول التربية بكلية التربية جامعة كفر الشيخ، وكيلًا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة 3 سنوات ( فترة أولى).













ومن جانبه، هنأ الدكتور ياسر الجندي، عميد كلية التربية، الدكتورة أميرة زايد بتوليها منصبها الجديد، متمنيًا لها دوام التوفيق والسداد.





يذكر أن الدكتورة أميرة زايد لها العديد من المؤلفات القيمة في أصول التربية والتي أثرت بها المكتبة العربية، فضلًا عن إشرافها ومناقشتها لعشرات رسائل الماجستير والدكتوراه في مجال أصول التربية.



