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رياضة

الدوري المصري.. الإنتاج يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات أمام طلائع الجيش

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:22 ص
فريق الإنتاج الحربي
فريق الإنتاج الحربي
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محمد السعيد
يستضيف فريق الإنتاج الحربي نظيره طلائع الجيش، اليوم، السبت، في تمام الثالثة والنصف عصرا، ضمن منافسات الجولة الـ23، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الإنتاج الحربي بقيادة مختار مختار، لاستعادة نغمة الانتصارات الغائبة في مباراة اليوم، للدخول في منطقة وسط الجدول.

ولم يحقق الإنتاج الحربي أي انتصار منذ استئناف مسابقة الدوري، بعد توقف طويل بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث تعادل مع الأهلي  1 - 1، بينما خسر أمام إنبي وبيراميدز.

ويحتل الإنتاج الحربي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز الـ 14 بـ 22 نقطة.

في المقابل يطمح طلائع الجيش في مواصلة نتائجه المميزة في الفترة الأخيرة، بتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم، لتعزيز فرصه في البقاء في مسابقة الدوري الموسم المقبل.
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