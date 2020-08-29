بسبب تفشي كورونا.. الكابنيت يناقش فرض طوق على إسرائيل خلال الأعياد اليهودية

تقرر أن يصادق كابينت الإسرائيلي غدًا، الأحد، على خطة "الرمزور" التي طرحها المنسق الوطني لشؤون جائحة فيروس كورونا "روني جامزو"، ويرجح أن يقدم الأخير استقالته من منصبه إذا لم يصادق على الخطة.

وبحسب قناة "كان" العبرية، قالت جهات مطلعة إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سينتظر عشرة أيام قبل البت في مسألة فرض طوق أثناء الأعياد اليهودية الشهر المقبل أم لا، وذلك وفقًا لتطور الصورة الوبائية.

وأشارت القناة، إلى أن غامزو يرغب في أن يتم تقييد الحركة أثناء الطوق في المدن الحمراء، أما في باقي المناطق ستطبق القيود في رأس السنة ويوم "عيد الغفران" فقط.

وأكدت القناة، أن إسرائيل تجري اتصالات مع المزيد من الدول لفتح أجوائها أمام الإسرائيليين وهي قبرص وجورجيا والمجر والنمسا.

من جانبه أكد مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، "حيزي ليفي"، أن فرض الإغلاق التام ليس مطروحًا على بساط البحث في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن جهودًا جمّة تبذل من أجل الامتناع عن اللجوء إلى هذه الخطوة لما فيها من عواقب وخيمة بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي.

وفي حديث إذاعي قبل ظهر اليوم، أعرب ليفي عن أمله في أن يعتمد "كابينت كورونا" غدًا خطة "الرمزور" التي وضعها المنسق الوطني لشؤون جائحة كورونا "روني جامزو".

واستبعد مدير عام وزارة الصحة انتاج لقاح ناجع يستخدم على نطاق واسع قبل منتصف العام القادم.



