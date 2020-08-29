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أخبار العالم

ملك الأردن يؤكد تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية مع اليابان

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:55 ص
ملك الأردن يؤكد تعزيز
ملك الأردن يؤكد تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية مع اليابان
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سمر صالح
أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم السبت في رسالة بعثها إلى رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي"، على دوره القيادي المهم في تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن واليابان.

وأشاد الملك عبدالله، في الرسالة، بجهود رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الذي أعلن عن استقالته أخيرا، في قيادة بلاده خلال الثماني سنوات الماضية، مثمنًا دور اليابان في السعي نحو تحقيق السلام والازدهار في الشرق الأوسط والعالم.

وأعرب العاهل الأردني عن شكره على دور اليابان في دعم قطاع التنمية في المملكة، مؤكدًا الحرص على مواصلة توسيع التعاون الثنائي.


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