ملك الأردن يؤكد تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية مع اليابان

وأشاد الملك عبدالله، في الرسالة، بجهود رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الذي أعلن عن استقالته أخيرا، في قيادة بلاده خلال الثماني سنوات الماضية، مثمنًا دور اليابان في السعي نحو تحقيق السلام والازدهار في الشرق الأوسط والعالم.

وأعرب العاهل الأردني عن شكره على دور اليابان في دعم قطاع التنمية في المملكة، مؤكدًا الحرص على مواصلة توسيع التعاون الثنائي.



