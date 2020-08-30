نائب: استهتار المواطنين وراء تفاوت الإصابات والوفيات بفيروس كورونا





قال النائب حسين خاطر ، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان أن تفاوت الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية ناتج عن استهتار بعض المواطنين بالإجراءات الإحترازية اللازمة.





وأشار خاطر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك بعض المواطنين لازال لديهم عدم وعى بخطورة فيروس كورونا ، بعد تزاحمهم فى المولات والتجمعات الشعبية.





وتابع عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان : المواطنون أصبحت للأسف لا تأخذ القدر الكافى من الإجراءات الإحترازية من خلال مراعات التباعد الإجتماعى وغسل اليدين.



