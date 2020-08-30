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برلمان

نائب: استهتار المواطنين وراء تفاوت الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

الأحد 30/أغسطس/2020 - 01:01 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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معتز الخصوصى

قال النائب حسين خاطر ، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان أن تفاوت الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية ناتج عن استهتار بعض المواطنين بالإجراءات الإحترازية اللازمة.

وأشار خاطر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك بعض المواطنين لازال لديهم عدم وعى بخطورة فيروس كورونا ، بعد تزاحمهم فى المولات والتجمعات الشعبية.

وتابع عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان : المواطنون أصبحت للأسف لا تأخذ القدر الكافى من الإجراءات الإحترازية من خلال مراعات التباعد الإجتماعى وغسل اليدين.

وطالب المواطنين بضرورة إستمرار إتباع الإجراءات الإحترازية اللازمة من خلال إرتداء الكمامة وغسل الأيدى ومراعاة التباعد الإجتماعى بقدر المستطاع والتطهير المستمر فى الأماكن المعرضة للتزاحم.
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