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محافظات

أملاك الدولة.. محافظ الدقهلية: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواطنين غير الجادين فى تقنين وضع اليد

السبت 29/أغسطس/2020 - 02:59 م
صدى البلد
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همت الحسينى
عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الاجتماع الدورى لمتابعة موقف تقنين وضع اليد على املاك الدولة والتصالح على مخالفات البناء، بحضور رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومسئولى لجان الأملاك والتصالح ولجان البت والتظلمات الخاصة بتقنين واضعى اليد على املاك الدولة ، وبمشاركة اللواء عبد القادر النورى السكرتير العام للمحافظة.

ووجه محافظ الدقهلية لرؤساء المراكز والمدن والاحياء على سرعة اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المواطنين الغير جادين نطاقهم فى التقنين لوضع اليد على املاك الدولة  وذلك بإحالتهم  للنيابةالعسكرية تنفيذا للقرارات الرئاسية الصادرة فى هذا الشأن.

وأكد ان الدولة عازمة على استراداد حقوقها وفقا للقانون، مشيرا الى التيسيرات الكثيرة التى اتاحتها فى ملفى التقنين والتصالح، مضيفا انه سيتم ايضا وضع مخالفات غير الجادين فى تقنين اوضاعهم فى قائمة  الازالات القادمة حال الاصرار على عدم التقدم للتقنين والتصالح، حرصا هيبة الدولة وتنفيذا للقانون.

وكلف محافظ الدقهلية السكرتير العام بالمتابعة المستمرة لسرعة إنتهاء لجنة البت والتظلمات العليا من كافة الطلبات المقدمه لها بنطاق مراكز ومدن واحياء وقرى المحافظة خلال اسبوع على الاكثر، وذلك من خلال الانعقاد الدائم للجنة العليا وجميع لجان المراكز الفرعية فى ورشة عمل مشتركة متواصلة يوميا داخل ديوان عام المحافظة حتى يتم الانتهاء من كافة المعاينات ليتم رفعها على منظومة التقنين، وكذا الطلبات المستوفاه ولم يتم التعاقد عليها حرصا على حق الدولة وحقوق المواطنين.

فى ذات السياق وجه المحافظ بسرعة صرف المكافآت المقررة للعاملين بالمراكز والمدن والاحياء التى حققت المركز الاول فى متحصلات التصالح وايضا فى طلبات التقنين التى تم الانتهاء منها.

واكد محافظ الدقهلية على ضرورة العمل الجاد بالتعاون والتنسيق المستمر بين كافة الاجهزة التنفيذية المسئولة عن ملفات التقنين والتصالح حتى تحقق المحافظة الاهداف المرجوة فى استرداد حقوق الدولة وايضا تحقيقا لصالح المواطنين بنطاق المحافظة.
أملاك الدولة.. محافظ الدقهلية: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواطنين غير الجادين فى تقنين وضع اليد
أملاك الدولة.. محافظ الدقهلية: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواطنين غير الجادين فى تقنين وضع اليد
أملاك الدولة.. محافظ الدقهلية: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواطنين غير الجادين فى تقنين وضع اليد
أملاك الدولة.. محافظ الدقهلية: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواطنين غير الجادين فى تقنين وضع اليد
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