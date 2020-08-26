إزالة 708 حالات تعدٍ على أملاك الدولة في الدقهلية.. صور

أكد الدكتور ايمن مختار محافظ

استمرار متابعته اليومية لاعمال حملات ازالة التعديات بنطاق المحافظة، مشيرا إلى أنه تم اليوم الاربعاء إزالة 6 حالات تعدى بالبناء على اراضى أملاك الدولة لولاية قطاع الرى بمركز ميت غمر ليرتفع اجمالى ما تم ازالتة حتى الآن الى 708 حالات تعدى على

الدولة بالقرى والمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة منذ بدء أعمال الموجه المشار اليها فى نهاية الاسبوع الاول من شهر يوليو الماضى شملت- (609 حالات تعد بالمبانى بمساحة 36721 م2- وعدد

تعد بالزراعة بمساحة 8 أفدنة، و14 قيراطًا و7 أسهم) تتبع

الوحدات المحلية وقطاعات الموارد

والرى

الحديد

الزراعى والطرق بنطاق المحافظة.

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