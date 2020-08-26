إزالة 708 حالات تعدٍ على أملاك الدولة في الدقهلية.. صور

أكد الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية استمرار متابعته اليومية لاعمال حملات ازالة التعديات بنطاق المحافظة، مشيرا إلى أنه تم اليوم الاربعاء إزالة 6 حالات تعدى بالبناء على اراضى أملاك الدولة لولاية قطاع الرى بمركز ميت غمر ليرتفع اجمالى ما تم ازالتة حتى الآن الى 708 حالات تعدى على أراضى أملاك الدولة بالقرى والمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة منذ بدء أعمال الموجه المشار اليها فى نهاية الاسبوع الاول من شهر يوليو الماضى شملت- (609 حالات تعد بالمبانى بمساحة 36721 م2- وعدد 99 حالة تعد بالزراعة بمساحة 8 أفدنة، و14 قيراطًا و7 أسهم) تتبع ولاية الوحدات المحلية وقطاعات الموارد المائية والرى والسكة الحديد والأوقاف والإصلاح الزراعى والطرق بنطاق المحافظة.
وقال محافظ الدقهلية إن هناك تنسيقًا كاملاً مع اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية وبين مختلف جهات الولاية والوحدات المحلية ومراكز وأقسام الشرطة بنطاق المحافظة لتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لأى تعديات استردادًا لحقوق الدولة .
وأوضح أن تنفيذ حملات إزالة التعديات ضمن الموجة 16 يأتى متواصلاً مع سلسلة الحملات التى قامت بها أجهزة المحافظة خلال الفترة الماضية لإزالة كافة أشكال التعدى واتخاذ الإجراءات المشددة حيال كافة اشكال التعديات على أراضى الدولة تطبيقا للقانون.