لخلافات زوجية.. سيدة بالدقهلية تنهى حياتها بقرص غلة

أقدمت سيدة على الانتحار لخلافات عائلية وبين زوجها بإحدى قرى الدقهلية.
ورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية من مركز منية النصر يفيد بورود بلاغ بانتحار سيدة تدعى رحاب م م ٢٨ عاما والمقيمة بالنزل.
وقامت بتناول مواد سامة (قرص قمح) لخلافات عائلية بينها وبين زوجها.
تم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي المركزي بمنيه النصر تحت تصرف النيابة.
وجار عمل المحضر اللازم وانتداب الطب الشرعي وإخطار النيابة العامة.
ورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية من مركز منية النصر يفيد بورود بلاغ بانتحار سيدة تدعى رحاب م م ٢٨ عاما والمقيمة بالنزل.
وقامت بتناول مواد سامة (قرص قمح) لخلافات عائلية بينها وبين زوجها.
تم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي المركزي بمنيه النصر تحت تصرف النيابة.
وجار عمل المحضر اللازم وانتداب الطب الشرعي وإخطار النيابة العامة.