وزير التعليم العالي: الجامعات الدولية أكدت حجم الإنجاز العلمى فى مصر.. ويكشف عن ميزانية معهد بحوث الإلكترونيات.. والسيسي يفاجئه بذلك

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، إنه تم توقيع مذكرات تفاهم بمجالات البحث العلمى بين مصر وعدد من الجامعات الأمريكية، والمملكة المتحدة، واليابان، وألمانيا.





وأضاف وزير التعليم العالى، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات القومية، أن الجامعات الدولية ترى حجم الإنجاز العلمى فى مصر، ومنظومة التعليم وحجم الشراكات المصرية فى الشرق الأوسط.





وأشار إلى أن هناك شراكات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى مجال الهندسة وقطاع الحاسبات والمعلومات.











وتابع أن هناك 50 كلية فى 4 جامعات، و200 برنامج دراسى، و66 برنامجا فى جامعة الجلالة، و54 فى جامعة سلمان.





