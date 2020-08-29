وزير التعليم العالي: الجامعات الدولية أكدت حجم الإنجاز العلمى فى مصر.. ويكشف عن ميزانية معهد بحوث الإلكترونيات.. والسيسي يفاجئه بذلك

وزير التعليم العالى: الجامعات الدولية أكدت حجم الإنجاز العلمى فى مصر
وزير التعليم العالي: البدء في إنشاء جامعة السويس وجامعة بورسعيد الأهلية مباشرة
قولي يتكلفوا كام.. السيسي يفاجئ وزير التعليم العالي على الهواء
وزير التعليم العالي يستعرض فيلما تسجيليا عن الجامعات الأهلية الجديدة بمصر
3.5 مليار جنيه.. وزير التعليم العالي يكشف عن ميزانية معهد بحوث الإلكترونيات
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، إنه تم توقيع مذكرات تفاهم بمجالات البحث العلمى بين مصر وعدد من الجامعات الأمريكية، والمملكة المتحدة، واليابان، وألمانيا.
وأضاف وزير التعليم العالى، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات القومية، أن الجامعات الدولية ترى حجم الإنجاز العلمى فى مصر، ومنظومة التعليم وحجم الشراكات المصرية فى الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن هناك شراكات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى مجال الهندسة وقطاع الحاسبات والمعلومات.
وتابع أن هناك 50 كلية فى 4 جامعات، و200 برنامج دراسى، و66 برنامجا فى جامعة الجلالة، و54 فى جامعة سلمان.
وقال إنه تم البدء فى إنشاء جامعة أهلية بقناة السويس والأخرى فى السلام فى بورسعيد في إطار اهتمام الدولة بإنشاء الجامعات الأهلية الجديدة التابعة للجامعات الحكومية.
وأضاف أنه تم البدء فى إنشاء 7 جامعات أهلية باستخدام الأراضى المخصصة للجامعات الحكومية؛ حتى يكون هناك تعليم جامعى بجانب التعليم الحكومى.
وأوضح أنه سيتم البدء فى تفعيل جامعة السويس وجامعة بورسعيد الأهلية مباشرةً، لافتا إلى أن المشاريع القومية التى تمت بالجامعات الحكومية في الفترة الماضية تكلفتها قدرت بـ 7.2 مليار جنيه فى الـ 27 جامعة، ومنها كليات ومستشفيات جامعية.
وقال إن هناك أكثر من 20 ألف طالب مصري يتلقون تعليمهم خارج البلاد، ليفاجئه الرئيس عبد الفتاح السيسي ويسأله: "قولي بيتكلفوا كام عشان الناس تسمع"، ورد عليه الوزير قائلا إن ما يقرب من 20 مليار جنيه تصرف على التعليم بالخارج من قبل أبنائها.
وأضاف: "جامعتنا بتخرج عشرات الآلاف من الخريجين ولكن ليس كلهم لهم علاقة بسوق العمل"، موضحًا أن الدولة عملت على أن تدخل كل العلوم الجديدة لتأهيل الخريجين لسوق العمل.
وتابع: "إننا ندرس حاجات كتير جدا ملهاش سوق في مصر"، موضحا أنه لا يجب أن نخاف من الجديد، ولكن هذا يرجع أيضًا لإمكانيات وقدرات الطلاب.
وقال: "لازم نربط التعليم بسوق العمل"، مشيرًا إلى أنه كان يقول دائمًا: "دوروا على الربط ده".
وعرض فيلما تسجيليا عن الجامعات الأهلية فى مصر 2020.
ومن الجامعات الأهلية فى مصر، جامعة العلمين، وتبلغ مساحة المشروع 143 فدانا ومكونة من 13 كلية، بالإضافة إلى جامعة الملك سلمان وجامعة الجلالة.
وقال إن الصناعات الهندسية والإلكترونية والصناعات المعدنية والخشبية منتشرة في مناطق "أسيوط، والأقصر الجديدة، وشرق بورسعيد"، وتأهيل الشباب فى تلك المناطق مرتبط بسوق العمل.
وأضاف أن الوزارة لم تكتفِ بمجال التعليم العالى فى مجالات الجامعات بل يتم الانتهاء حاليا فى مجال البحث العلمى، والانتهاء من معهد بحوث الإلكترونيات بتكلفة 3.5 مليار جنيه.
وأكد أن معهد بحوث الإلكترونيات الذى يعد واحدا من التكنولوجيا الخاصة بعلوم الإلكترونيات يضع مصر بترتيب متقدم بخريطة البحث العلمى والإلكترونيات.
وأوضح أنه يتم الانتهاء حاليا من مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية، والذي يعد منارة لتجميع الأقمار الصناعية فى الوطن العربى بالاتفاق مع كبرى الشركات البحثية فى مجال تكنولوجيا وصناعة الفضاء.