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برلمان

نائب الشيوخ: الدولة المصرية بقيادة الزعيم السيسي تسير على الطريق الصحيح لتحقيق التنمية الشاملة

السبت 29/أغسطس/2020 - 05:25 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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أحمد أيمن
وجه اللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ نائب رئيس حزب المؤتمر، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه الكبير بانجاز المشروعات القومية الكبرى فى جميع انحاء البلاد، مؤكدا ان ما شاهده جميع المصريين اليوم من مشروعات قومية كبرى افتتحها الرئيس السيسى بمحافظة الاسكندرية يؤكد ان الدولة المصرية بقيادة الزعيم البطل الرئيس السيسى تسير فى الطريق الصحيح لتحقيق التنمية الشاملة والحقيقية فى جميع محافظات ومدن مراكز واحياء وقرى مصر.

وأكد " رسلان " فى بيان له اصدره اليوم، ان هذه المشروعات سوف تغير وجه الحياة داخل محافظة الاسكندرية خاصة ان هذه المشروعات لم تشهدها محافظة الاسكندرية على مدى أكثر من نصف قرن، مطالبا من الحكومة الالتزام التام بالتنفيذ الفورى للتكليفات الحاسمة من الرئيس السيسى بشأن ملف التعدى على اراضى وأملاك الدولة، مؤكدًا ان الرئيس السيسى كان واضحا للغاية عندما أكد ان الحكومة امام تكليف وتحدى واختبار.

وأعرب النائب طارق رسلان عن ثقته التامة فى قدرة حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بجميع وزارئها ومحافظيها ومديرى الامن على مستوى الجمهورية فى التنفيذ الحقيقى وباحترافية للتكليفات الرئاسية للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.
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