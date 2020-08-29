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رياضة

ليفربول ضد أرسنال.. محمد صلاح والنني وجها لوجه لأول مرة منذ موسمين

السبت 29/أغسطس/2020 - 05:22 م
محمد صلاح ضد النني
محمد صلاح ضد النني
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محمد السعيد
يترقب عشاق الكرة العالمية، اليوم، السبت، في تمام الخامسة والنصف مساء، على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن، في كأس الدرع الخيرية.

ليفربول ضد آرسنال:

ويسعى ليفربول بقيادة محمد صلاح، لتحقيق الفوز في لقاء اليوم والتتويج باللقب،  من أجل دخول الموسم الجديد بمعنويات مرتفعة.

ويأمل محمد صلاح في مواصلة ممارسة هوايته بالتسجيل في شباك آرسنال، وقيادة الريدز لإحراز اللقب.

كان فريق ليفربول خاض معسكر إعداد موخرا بالنمسا استعدادا للموسم الجديد.

في المقابل يطمح آرسنال بقيادة محمد النني لانتزاع اللقب من الريدز، ووضع آرسنال على بداية الطريق الصحيح، بعد حالة التخبط التي مر بها خلال المواسم الأخيرة.

ويخوض ليفربول مباراة اليوم باعتباره حامل لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بينما يلعب آرسنال اللقاء باعتباره بطلا لكأس الاتحاد.

صلاح والنني وجها لوجه لأول مرة منذ موسمين:

ويتواجد كلا من محمد صلاح والنني في التشكيلة الأساسية لمباراة اليوم.

وتعد هذه هي المرة الأولى منذ موسمين التي سيلتقي فيها صلاح والنني وجها لوجه منذ بداية اللقاء، حيث أن آخر مباراة شارك فيها الثنائي ضد بضعهما بشكل أساسي كانت في موسم 2017 - 2018.
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