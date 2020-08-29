أحمد جنيدى: افتتاح محور المحمودية شريان أمل جديد.. فيديو





وأوضح جنيدى ، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز" تقديم "رانيا هاشم"، أن مجموع المشاريع التي تم افتتاحها اليوم فى الاسكندرية تدل على إصرار الدولة على التنمية الشاملة والمستدامة.





وأكد مدرس الإدارة بكلية العلوم المالية والإدارية بجامعة الإسكندرية، أن مشروع محور الأسكندرية يعتبر شريان الامل نظرا لأهميته الاقتصادية حيث القضاء على الازدحام المرورى، والقضاء على العشوائيات فى هذه المنطقة، إنشاء منطقة اقتصادية وتجارية، والتى توفر حوالى 40 ألف فرصة عمل.





وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قال إن ما حدث اليوم من افتتاح محور المحمودية؛ يعتبر عيدا للمحافظة، موضحا أن هذا المحور ليس ناقلا للحركة، ولكنه محور تنموي مهم جدا.





وأشار إلى أن تكلفة محور المحمودية وصلت إلى 5.5 مليار جنيه ، ويوفر الآلاف من فرص العمل ، بطول 22 كيلو؛ مرددا: «اللي يستخدم المحور خلال دقائق؛ يقدر يجوب أنحاء المدينة».



كشف الدكتور أحمد جنيدى مدرس الإدارة بكلية العلوم المالية والإدارية بجامعة الإسكندرية، أهمية محور الإسكندرية الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم.