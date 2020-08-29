AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

داليا السواح تطالب بإعادة النظر في عودة الراعي الرسمي للشركات المقيدة ببورصة النيل

السبت 29/أغسطس/2020 - 09:09 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
Advertisements
ولاء عبد الكريم

طالبت داليا السواح  ، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، بإعادة النظر في قرار محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية بشأن عودة التعاقد مع راعي رسمي للشركات المقيد لها اوراق مالية ببورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة طوال فترة قيدها وإلا سيتم إدراجها في القائمة «د».

وقالت «السواح»، في تصريحات لها، أن القرار يزيد من الاعباء المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة المقيدة في ظل ما تعانيه من أزمات مالية نتيجة لأزمة كورونا وتبعاتها علي الاقتصاد العالمي و نتيجة للاهمال وعدم تنفيذ مطالبها في السنوات الأخيرة بجانب افتقار بورصة النيل للعديد من المحفزات والقرارات الهامة لتخفيف من الاعباء المالية التي تتحملها الشركات.

واضافت أن مجلس إدارة البورصة ابتعد تمامًا عن التحديات التي تواجه القطاع بصدور هذا القرار المرفوض من قبل مجالس إدارة لنحو 15 شركة مقيدة حيث لم يتعرض القرار لأسباب احجام المستثمرين عن التداول، بجانب ان الشركات أصابها الإحباط من موقف مجلس إدارة البورصة من بورصة النيل بشكل عام وعدم اكتراثها بتحديث موقعها الالكتروني وعمل النشرات الدورية للشركات المقيدة وأخبارها بشكلا خاص.

واوضحت عضو رجال الاعمال ، أن الشركات المقيدة ببورصة النيل كانت تنتظر صدور عكس هذا القرار وبعض الحلول لعودة الحياة لبورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من جديد والتي بتجارب الدول الكبري تعتبر المحرك الاساسي للاقتصادياتها خاصة في ظل توجه الدولة والقيادة السياسية في مصر بتوفير أوجه الدعم للتطوير والتمويل والتيسيرات.

وأشارت داليا السواح، أن عودة التعاقد مع راعي رسمي للشركات خلال فترة قيدها والتي بدونها سيتم ادراج الشركات في القائمة «د» وفقًا للقرار الصادر بتاريخ 24 اغسطس الجاري بحجة مساعدة الشركات في التعامل بشكل محترف مع قواعد ومتطلبات القيد يمثل «عبء» جديد دون جدوي من تطبيقه في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الشركات تنفيذ مطالبها في اتخاذ حلولا عاجلة للمشكلات والأزمات المالية وقرارات محفزة للنمو وتشجيع المستثمرين علي زيادة احجام التداول.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بجداول البورصة.. هيئة الرقابة تُجري تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية

تغييرات مهمة في البورصة لإدراج الشركات.. تعرف عليها

داليا السواح تكتب: ادعموا بورصة النيل

ترشيحاتنا

رسالة خاصة من عماد متعب إلى صالح جمعة عقب مشاركته أمام المصري

"من حقنا نعاتب الدكتور مصطفى مدبولي".. مرتضى منصور "يسب" من أشاعوا إساءته لرئيس الوزراء

مساعد وزيرة الصحة يوضح معدلات الإصابة بـ كورونا.. فيديو

كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله.. إخواني أرشد الأمن عن محمود عزت للقبض عليه

تفاصيل مهمة.. 7 علامات تشير لإصابتك بكورونا

السيسي يكلف حسن عبد الشافي بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية

AdvertisementS

مخالفة.. أحمد موسى يعرض صورة تسببت في غضب الرئيس السيسي

للتحفيز على التصالح .. متحدث التنمية المحلية لصدى البلد: زيادة عدد المقرات والموظفين وساعات العمل وتقليل سعر المتر

4 مرات في اليوم.. اكتشاف بخاخ لقتل فيروس كورونا في الأنف

الأمن يعثر على كنز بحوزة الإرهابي محمود عزت.. شاهد

تعليمات الرئيس.. مجلس النواب يزف بشرى سارة لأصحاب مخالفات البناء

تفاصيل مهمة.. 7 علامات تشير لإصابتك بكورونا

في 20 مليون دولار| حبس رجل أعمال نصب على المواطنين بشركة استثمار وهمية فى الجيزة

إعطاء فرصة للاتحاد الإفريقي.. وزير الري السوداني يكشف حقيقة الانسحاب من مفاوضات سد النهضة

ياسمين صبري تشتري سيارة بـ ١٠ ملايين جنيه.. صور

وكيل جهاز مباحث أمن الدولة سابقا يعلن: تركيا سوف تسلم الإرهابيين إلى مصر

النيابة العامة تقرر حبس طباخ بـ دار أيتام فى مصر القديمة تعدى جنسيا على فتاتين

كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله.. إخواني أرشد الأمن عن محمود عزت للقبض عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر.. بينها إيطالي وألماني وروسي.. صور

مصطفى قمر يشعل حفله الغنائى في الإسكندرية.. صور

أسباب ظهور التجاعيد المبكرة وطريقة سحرية لإخفائها