بـ الأبيض القصير.. دينا تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. شاهد

نشرت الفنانة دينا، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة وناعمة.
وظهرت بها دينا، بفستان أنيق وجذاب باللون البيض، ويتميز بتفصيلة جذابة تبرز عن رشاقتها.
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ومن الناحية الجمالية، أعتمدت دينا في المكياج على اللون البنى البسيط للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر الذى يبرز جمال انوثتها.
وتركت شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفي التى تتناسب مع ظهورها.
ووضعت مجموعة من الأكسسوارات الذهبية التى تتناسب مع ظهورها.