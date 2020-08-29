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مرأة

بفستان مكشوف.. أروى بإطلالة تخطف الأنظار على البحر

السبت 29/أغسطس/2020 - 09:17 م
أروى
أروى
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نهى هجرس
نشرت الإعلامية أروى، فيديو جديد لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة صيفية تبرز جمالها.

وظهرت بها أروى، بفستان جذاب وانيق باللون الأصفر، ودون أكمام ليبرز عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت أروى في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت احمر للشفاه باللون البينك اللامع الذى يبرز جمالها.

كما تركت شعرها الذهبي القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة بسيطة، ووضعت قبعة باللون البيج لتتناسب مع ظهورها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، وأكتفت بوضع سلسة حول الرقبة باللون الذهبي.
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#summervibes 💛💛💛💛

A post shared by Arwa | اروى (@arwaonline) on

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