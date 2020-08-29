الأمن يعثر على كنز بحوزة الإرهابي محمود عزت.. شاهد

قال الإعلامي أحمد موسى، أن القبض على مرشد الظل محمود عزت ، أقوى ضربة لجماعة الإخوان الإرهابية؛ مرددا: « محمود عزت بيقول كل حاجة اتعملت خلال الفترة اللي فاتت».





وأضاف موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»،: «الإرهابي محمود عزت بيقول كل حاجة كفاية الكنز اللي الأمن لقاه معاه من أجهزة كمبيوتر وموبايلات فيها معلومات واتصالات خطيرة كلها وقعت في يد الأمن».









ووصف موسى، القبض على محمود عزت قائلا: « بطن الجماعة بقيت في يد أمن الدولة بعد كل المعلومات التي تم تحصيلها من الشرير مرشد الظل محمود عزت».





وأكد موسي، أن محمود عزت وخيرت الشاطر من أقوى رجال الجماعة والباقي هفايا ليس لهم قيمة في الجماعة؛ وعزت عندهم يشبه أبو بكر البغدادي واسامة بن لادن.